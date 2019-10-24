В Бангладеш вынесли 16 смертных приговоров за сожжение школьницы

В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней Нусрат Джахан Рафи из города Фени в 160 км от столицы, которая пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства директора школы, а ее за это облили керосином и подожгли. Об этом сообщает BBC.
После убийства девушки по всей стране прошли протесты с требованием правосудия.
Среди осужденных - директор школы, две одноклассницы Нусрат и два местных руководителя отделения правящей партии Лига Авами.
Полиция утверждает, что директор, которого задержала полиция после заявления Нусрат, из тюрьмы приказал расправиться с ученицей.
В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.
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