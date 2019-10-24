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В Бангладеш вынесли 16 смертных приговоров за сожжение школьницы

В Бангладеш вынесли 16 смертных приговоров за сожжение школьницы - Фото
Протесты в Бангладеш после гибели Нусрат Джахан Рафи (Фото: EPA)
24.10.2019, 16:48

После убийства Нусрат Джахан Рафи по всей стране прошли протесты с требованием правосудия

В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней Нусрат Джахан Рафи из города Фени в 160 км от столицы, которая пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства директора школы, а ее за это облили керосином и подожгли. Об этом сообщает BBC.

После убийства девушки по всей стране прошли протесты с требованием правосудия.

Среди осужденных - директор школы, две одноклассницы Нусрат и два местных руководителя отделения правящей партии Лига Авами.

Полиция утверждает, что директор, которого задержала полиция после заявления Нусрат, из тюрьмы приказал расправиться с ученицей.

В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.

  • 6 апреля 2019 года Нусрат Джахан Рафи позвали выйти на крышу школы. За 11 дней до этого она подала в полицию заявление на директора за сексуальные домогательства.
  • На крыше Нусрат окружили несколько человек - четверо или пятеро - в чадрах. Они потребовали, чтобы она забрала свою жалобу из полиции. Школьница отказалась, тогда они облили ее керосином и подожгли.
  • Убийцы надеялись, что это будет выглядеть как самоубийство. Однако Нусрат смогла убежать и добралась домой.Школьница получила ожоги 80% поверхности тела.
  • Понимая, что вряд ли выживет, девушка попросила своего брата записать на мобильный телефон ее заявление и назвала имена тех, кто напал на нее на крыше школы. 10 апреля она умерла.

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