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Суд решил судьбу кардинала, обвиненного в насилии над детьми

Суд решил судьбу кардинала, обвиненного в насилии над детьми - Фото
Джодж Пелл (Фото: EPA)
21.08.2019, 09:37

Апелляционный суд отклонил аргументы защиты бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла

Обвиненный в Австралии в сексуальном насилии над детьми 78-летний кардинал Джордж Пелл проиграл апелляцию в суде, сообщает BBC.

Апелляционный суд отверг аргументы защиты, посчитавшей приговор, который ранее вынес суд присяжных в Мельбурне, несправедливым. По мнению защиты, доказательств против Пелла не хватало для того, чтобы признать его виновным "вне разумных сомнений".

Пелла обвинили по пяти пунктам, в том числе в том, что, будучи архиепископом Мельбурна и Сиднея, он в 1996 году совершил сексуальное насилие над двумя 13-летними мальчиками.

Пелл, в 2014 году назначенный главой секретариата по экономики Ватикана, стал самым высокопоставленным служителем Католической церкви, осужденным за сексуальное насилие. Кардинал добровольно вернулся в Австралию в 2017 году для участия в процессе.

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насилие Ватикан джордж пелл
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