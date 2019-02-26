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26.02.2019, 16:00

Казначея Ватикана признали виновным в насилии над детьми

Казначея Ватикана признали виновным в насилии над детьми - Фото
Джордж Пелл (фото - ЕРА)

Суд признал, что в 1996 году Пелл совершил насилие над двумя 13-летними мальчиками из хора в комнатах собора в Мельбурне

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В Австралии суд присяжных признал кардинала, казначея Ватикана Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии над детьми более 20 лет назад, сообщает Радио Свобода.

Пелл – самый высокопоставленный католический иерарх, которого признали виновным в таком деле. Сам кардинал обвинения отвергает.

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Суд признал, что в 1996 году Пелл совершил насилие над двумя 13-летними мальчиками из хора в комнатах собора в Мельбурне.

В середине декабря папа римский Франциск исключил троих кардиналов из своего неформального кабинета. Двое из них, в том числе и Пелл, подозревались в сексуальном насилии.

15 февраля прокуратура Парижа начала расследование против 74-летнего посла Ватикана во Франции Луиджи Вентура по подозрению в сексуальных домогательствах к сотруднику парижской мэрии. 

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Теги: суд, насилие, Ватикан, джордж пелл, казначей
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