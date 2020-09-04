Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской области и Киеве: карта
В Украине за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом. За все время эпидемии COVID-19 выявили у 130 951 человека
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (319 случаев), Харьковской (371), Одесской (225) и Львовской (196) в областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших - 2723. За все время эпидемии в стране зафиксировали 130 951 заразившегося, 60 613 выздоровевших и 2761 умершего.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Львовская область – 15 312 заболевших (196 за сутки);
Киев - 14 477 (319);
Черновицкая – 10 786 (162);
Харьковская – 10 312 (371);
Ивано-Франковская - 9845 (160);
Ровенская - 9535 (59);
Одесская - 8038 (225);
Закарпатская - 7888 (100);
Тернопольская - 6841 (204);
Киевская - 6017 (86);
Волынская - 5723 (61);
Винницкая - 4269 (75);
Житомирская - 3550 (79);
Хмельницкая - 2848 (108);
Днепропетровская - 2570 (52);
Черниговская - 2150 (100);
Запорожская - 1768 (60);
Черкасская – 1756 (86);
Сумская - 1680 (51);
Донецкая - 1576 (27);
Николаевская - 1446 (74);
Полтавская - 886 (31);
Кировоградская - 841 (8);
Херсонская - 444 (9);
Луганская - 393 (20).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- Вчера Кабмин обновил список карантинных зон. Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.
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