Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской области и Киеве: карта

В Украине за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом. За все время эпидемии COVID-19 выявили у 130 951 человека

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (319 случаев), Харьковской (371), Одесской (225) и Львовской (196) в областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших - 2723. За все время эпидемии в стране зафиксировали 130 951 заразившегося, 60 613 выздоровевших и 2761 умершего.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Львовская область – 15 312 заболевших (196 за сутки);

Киев - 14 477 (319);

Черновицкая – 10 786 (162);

Харьковская – 10 312 (371);

Ивано-Франковская - 9845 (160);

Ровенская - 9535 (59);

Одесская - 8038 (225);

Закарпатская - 7888 (100);

Тернопольская - 6841 (204);

Киевская - 6017 (86);

Волынская - 5723 (61);

Винницкая - 4269 (75);

Житомирская - 3550 (79);

Хмельницкая - 2848 (108);

Днепропетровская - 2570 (52);

Черниговская - 2150 (100);

Запорожская - 1768 (60);

Черкасская – 1756 (86);

Сумская - 1680 (51);

Донецкая - 1576 (27);

Николаевская - 1446 (74);

Полтавская - 886 (31);

Кировоградская - 841 (8);

Херсонская - 444 (9);

Луганская - 393 (20).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Вчера Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.

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Марк Сировой

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