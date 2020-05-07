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Коронавирус. Работник Днепропетровской ОГА заболел COVID-19

Коронавирус. Работник Днепропетровской ОГА заболел COVID-19 - Фото
Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко (Скриншот видеообращения)
07.05.2020, 17:42

У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА лабораторно подтвержден COVID-19, результатов теста на коронавирус ожидают еще 50 работников

У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Контактировавшие с ним лица находятся на самоизоляции и ожидают результатов ПЦР-теста. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА

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"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным, – рассказал Бондаренко. – Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы. Среди них и контактные лица".

Председатель облгосадминистрации добавил, что его ПЦР-тест уже готов и он отрицательный.

По состоянию на 7 мая в Днепропетровской области 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

  • В Украине за сутки подтверждены 507 новых случаев COVID-19, выздоровели 299 пациентов.  На 09:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.
Наталия Медведева
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