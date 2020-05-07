Коронавирус. Работник Днепропетровской ОГА заболел COVID-19

У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Контактировавшие с ним лица находятся на самоизоляции и ожидают результатов ПЦР-теста. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА
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"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным, – рассказал Бондаренко. – Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы. Среди них и контактные лица".
Председатель облгосадминистрации добавил, что его ПЦР-тест уже готов и он отрицательный.
По состоянию на 7 мая в Днепропетровской области 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.