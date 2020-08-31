Коронавирус. В Ивано-Франковске протестуют из-за "красной" зоны карантина - фото

Жители недовольны решением правительства

У здания Ивано-Франковской областной государственной администрации протестуют сотни людей из-за внесения города в "красную" зону карантина. Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

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Жители недовольны решением правительства и требуют отмены решения внести Ивано-Франковск в "красную" зону. На протест вышли учителя, которые против дистанционного обучения в школах, владельцы бизнеса и другие.

Люди держат плакаты с лозунгами: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу кушать", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

Также, городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. Об этом в видеообращении заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По последним данным, в красную зону попала Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны). В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

За сутки в Украине зафиксировали 2141 нового заразившегося (днем ранее - 20 96) 380 выздоровевших (596), умерли 30 человек (35) . За все время эпидемии в Украине выявили 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.



Наталия Софиенко

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