В Украине четвертые сутки подряд находят не менее 2000 заболевших коронавирусом
Число выявленных зараженных не снижается с конца прошлой рабочей недели, причем тестов сделано почти на 10 000 меньше, чем днем ранее
За прошедшие сутки в Украине выявили 2141 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2096), из них 112 детей и 82 медика. Госпитализированы 309 пациентов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки скончались 30 человек (днем ранее – 35), зафиксировано 380 выздоровевших (днем ранее — 596).
За этот период сделано 18 162 тестов (днем ранее - 27 401). По методу ПЦР, который выявляет заболевших, сделано 14 109 тестов (днем ранее – 19 459), по методу ИФА (выявляет как заболевших, так и переболевших) — 4053 (днем ранее – 7942).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
Читайте также: Степанов: Люди, которым нужна госпитализация, должны сдавать ИФА-тест на коронавирус
Комментарии