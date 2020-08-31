В Украине четвертые сутки подряд находят не менее 2000 заболевших коронавирусом

Число выявленных зараженных не снижается с конца прошлой рабочей недели, причем тестов сделано почти на 10 000 меньше, чем днем ранее

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За прошедшие сутки в Украине выявили 2141 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2096), из них 112 детей и 82 медика. Госпитализированы 309 пациентов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки скончались 30 человек (днем ранее – 35), зафиксировано 380 выздоровевших (днем ранее — 596).

За этот период сделано 18 162 тестов (днем ранее - 27 401). По методу ПЦР, который выявляет заболевших, сделано 14 109 тестов (днем ранее – 19 459), по методу ИФА (выявляет как заболевших, так и переболевших) — 4053 (днем ранее – 7942).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.

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Евгений Пилипенко

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