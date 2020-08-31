Степанов: Люди, которым нужна госпитализация, должны сдавать ИФА-тест на коронавирус

Глава Минздрава Степанов отмечает: тест на коронавирус для подлежащих госпитализации, должны делать методом ИФА, который стоит дешевле ПЦР-теста

Люди, которые подлежат госпитализации, должны сдавать ИФА-тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Журналистка рассказала главе Минздрава, что в некоторых регионах при госпитализации пациентам говорят делать более дорогостоящий ПЦР-тест на коронавирус.

"Это тоже, извините за такие слова, "чудеса" местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", — ответил министр.

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СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

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Марк Сировой

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