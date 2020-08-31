Коронавирус. Динамика заболеваемости в Турции, Египте и на других открытых курортах
За все время пандемии коронавируса в мире выявили более 25,3 млн заболевших, умерли 850 163 больных COVID-19
За сутки среди открытых для украинцев курортов больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Турции. Об этом сообщает Worldometers.
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Динамика заболеваемости на курортах:
- Турция - 268 546 заболевших (+1482 за сутки), выздоровевших 243 839 (+1027), 6326 умерших (+42);
- Египет – 98 727 (+230), 72 120 (+818), 5399 (+23);
- Албания – 9380 (+101), 5139 (+119), 280 (+5);
- Черногория – 4790 (+63), 98(+5), 3963 (+124);
- Хорватия – 10 123 (+262), 7212 (+188), 184 (+1);
- Болгария – 16 190 (+26), 11 313 (+60), 613 (+8);
- Мальдивы – 7667 (+89), 5036 (+111), 28 (0);
- Доминиканская республика - 94 241 (+509), 66 776 (+456), 1681 (+8).
Всего в мире за прошедшие сутки выявили 220 702 инфицированных, одолели недуг 200 103 человека, скончались — 4182. За все время пандемии зафиксировали 25 378 403 заболевших, 17 701 271 выздоровевшего и 850 163 умерших.
- Вчера Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны. Перечень красной зоны сократился, но в него попала Хорватия.
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