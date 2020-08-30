Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 2000 заболевших: динамика эпидемии

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 119 074 заболевших. Умерли 2527 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2096 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2481). Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки зафиксировали 596 выздоровевших (днем ранее — 1055), скончались 35 человек (41).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 119 074 заболевших, 56 734 выздоровевших и 2527 умерших.

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Владислав Сердюк

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