Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 2000 заболевших: динамика эпидемии
30.08.2020, 09:00
Иллюстративное фото: Роман Балук
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 119 074 заболевших. Умерли 2527 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 2096 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2481). Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки зафиксировали 596 выздоровевших (днем ранее — 1055), скончались 35 человек (41).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 119 074 заболевших, 56 734 выздоровевших и 2527 умерших.
Новость дополняется.
- 26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезд, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину. Позже премьер Денис Шмыгаль заверил, что этого не будет.
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