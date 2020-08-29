Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное число заболевших за сутки

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 116 978 заболевших. Умерли 2492 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2481 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки зафиксировали 1055 выздоровевших (днем ранее — 866), скончался 41 человек (48).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.

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Марк Сировой

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