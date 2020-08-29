Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное число заболевших за сутки
29.08.2020, 08:45
Иллюстративное фото: Роман Балук
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 116 978 заболевших. Умерли 2492 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 2481 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки зафиксировали 1055 выздоровевших (днем ранее — 866), скончался 41 человек (48).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.
- 26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину. Однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль заверил бизнес сообщество, что этого не будет.
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