Коронавирус. В Тернополе отказались открывать рынки

В Тернополе руководители местных рынков отказались открывать их, несмотря на официальное разрешение правительства. Соответствующее решение было принято на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается в Facebook штаба.
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"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольцев. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении штаба.