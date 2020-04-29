Коронавирус. В Тернополе отказались открывать рынки

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В Тернополе руководители местных рынков отказались открывать их, несмотря на официальное разрешение правительства. Соответствующее решение было принято на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается в Facebook штаба.

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"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольцев. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении штаба.

По состоянию на 29 апреля в Тернопольской области зафиксировано 708 случаев COVID-19, из них 44 – за последние сутки.

29 апреля Кабинет министров разрешил продовольственным рынкам возобновить работу при условии, что она будет регламентироваться четкими санитарными нормами. Решение об открытии продовольственного рынка будет принимать территориальный орган Госпродпотребслужбы.