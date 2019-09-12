Кто попал в топ-30 самых влиятельных людей Днепра - НВ

Геннадий Корбан, Геннадий Буткевич, Шмуэль Каминецкий, Борис Филатов, Александр Петровский (коллаж - НВ)

Журнал НВ с помощью экспертов составил список 30 самых влиятельных жителей Днепра.

Издание отмечает, что в топ-30 попали мультимиллионеры, наставляющий их раввин, политики с сомнительным прошлым и будущим, бизнесмены.

В Днепре проживают почти 1 млн человек.

Список был составлен с помощью экспертов:

1. Геннадий Корбан, бизнесмен, экс-глава партии УКРОП;

2. Александр Петровский, бизнесмен, основатель международного благотворительного фонда Солидарность;

3. Борис Филатов, мэр Днепра;

4. Шмуэль Каменецкий, главный раввин города Днепра и Днепропетровской области;

5. Святослав Олийнык, первый заместитель главы Днепропетровского облсовета;

6. Андрей Павелко, президент ФФУ, бывший депутат ВР;

7. Алексей Мартынов, совладелец группы Приват;

8. Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ;

9. Вадим Ермолаев, бизнесмен, основатель компании Алеф;

10. Глеб Прыгунов, глава Днепропетровского облсовета;

11. Михаил Кошляк, бизнесмен, президент областной федерации дзюдо;

12. Валерий Киптык, совладелец сетей супермаркетов Варус и Eva;

13. Александр Санжара, секретарь горсовета Днепра;

14. Геннадий Гуфман, бизнесмен, лидер городской организации партии За життя;

15. Артем Романюков, глава правления общественной организации Платформа Громадський контроль;

16. Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра;

17. Иван Куличенко, бывший мэр Днепра, экс-депутат ВР;

18. Валерий Кондратьев, президент баскетбольного клуба Днепр;

19. Оксана Петровская, художественный руководитель Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко, мать Александра Петровского;

20. Артур Михно, сооснователь и руководитель сайта Work.ua;

21. Загид Краснов, бизнесмен, депутат Днепровского горсовета;

22. Юрий Береза, военный, бывший депутат ВР;

23. Вячеслав Поездник, днепропетровский активист, основатель сайта ЗОВ;

24. Сергей Войт, гендиректор Южмаша;

25. Денис Дзензерский, бывший депутат ВР;

26. Александр Дегтярев, гендиректор госпредприятия Конструкторское бюро Южное;

27. Борис Холод, основатель и президент Университета имени Альфреда Нобеля;

28. Геннадий Пивняк, ректор Национального технического университета Днепровская политехника;

29. Михаил Мельник, основатель, режиссер и актер Театра одного актера Крик;

30. Яков Константиновский, директор днепропетровского филиала группы компаний EastOne.