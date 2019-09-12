Кто попал в топ-30 самых влиятельных людей Днепра - НВ

Журнал НВ с помощью экспертов составил список 30 самых влиятельных жителей Днепра.
Издание отмечает, что в топ-30 попали мультимиллионеры, наставляющий их раввин, политики с сомнительным прошлым и будущим, бизнесмены.
В Днепре проживают почти 1 млн человек.
Список был составлен с помощью экспертов:
1. Геннадий Корбан, бизнесмен, экс-глава партии УКРОП;
2. Александр Петровский, бизнесмен, основатель международного благотворительного фонда Солидарность;
3. Борис Филатов, мэр Днепра;
4. Шмуэль Каменецкий, главный раввин города Днепра и Днепропетровской области;
5. Святослав Олийнык, первый заместитель главы Днепропетровского облсовета;
6. Андрей Павелко, президент ФФУ, бывший депутат ВР;
7. Алексей Мартынов, совладелец группы Приват;
8. Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ;
9. Вадим Ермолаев, бизнесмен, основатель компании Алеф;
10. Глеб Прыгунов, глава Днепропетровского облсовета;
11. Михаил Кошляк, бизнесмен, президент областной федерации дзюдо;
12. Валерий Киптык, совладелец сетей супермаркетов Варус и Eva;
13. Александр Санжара, секретарь горсовета Днепра;
14. Геннадий Гуфман, бизнесмен, лидер городской организации партии За життя;
15. Артем Романюков, глава правления общественной организации Платформа Громадський контроль;
16. Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра;
17. Иван Куличенко, бывший мэр Днепра, экс-депутат ВР;
18. Валерий Кондратьев, президент баскетбольного клуба Днепр;
19. Оксана Петровская, художественный руководитель Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко, мать Александра Петровского;
20. Артур Михно, сооснователь и руководитель сайта Work.ua;
21. Загид Краснов, бизнесмен, депутат Днепровского горсовета;
22. Юрий Береза, военный, бывший депутат ВР;
23. Вячеслав Поездник, днепропетровский активист, основатель сайта ЗОВ;
24. Сергей Войт, гендиректор Южмаша;
25. Денис Дзензерский, бывший депутат ВР;
26. Александр Дегтярев, гендиректор госпредприятия Конструкторское бюро Южное;
27. Борис Холод, основатель и президент Университета имени Альфреда Нобеля;
28. Геннадий Пивняк, ректор Национального технического университета Днепровская политехника;
29. Михаил Мельник, основатель, режиссер и актер Театра одного актера Крик;
30. Яков Константиновский, директор днепропетровского филиала группы компаний EastOne.