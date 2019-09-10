"Курс на Россию". В Донецке установили памятник императору - фото

Фото: соцсети

Во временно оккупированном Донецке установили памятник российскому императору Николаю II.

По информации LIGA.net, памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.

Фото: соцсети

На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики террористической организации ДНР. Детей специально одели в военную форму.

Фото: соцсети

Источники LIGA.net в городе говорят, что ничего в этом удивительного нет. "Курс на Россию, российские учебники в школах, возврат к совку", - отметил собеседник на правах анонимности.