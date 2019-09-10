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"Курс на Россию". В Донецке установили памятник императору - фото

"Курс на Россию". В Донецке установили памятник императору - фото - Фото
Фото: соцсети
10.09.2019, 09:54

Памятник российскому императору Николаю II открыли на выходных

Во временно оккупированном Донецке установили памятник российскому императору Николаю II.

По информации LIGA.net, памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.

Фото: соцсети

На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики террористической организации ДНР. Детей специально одели в военную форму.

Фото: соцсети

Источники LIGA.net в городе говорят, что ничего в этом удивительного нет. "Курс на Россию, российские учебники в школах, возврат к совку", - отметил собеседник на правах анонимности.

  • 4 сентября в Донецке прогремел взрыв на пустыре в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе.
  • ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо
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памятник Донецк Николай II фото
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