"Курс на Россию". В Донецке установили памятник императору - фото

Во временно оккупированном Донецке установили памятник российскому императору Николаю II.
По информации LIGA.net, памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.
Фото: соцсети
На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики террористической организации ДНР. Детей специально одели в военную форму.
Фото: соцсети
Источники LIGA.net в городе говорят, что ничего в этом удивительного нет. "Курс на Россию, российские учебники в школах, возврат к совку", - отметил собеседник на правах анонимности.