В оккупированном Донецке прогремел взрыв: что известно

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв на пустыре в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе. Об этом сообщили LIGA.net местные жители в оккупации на правах анонимности.
"Взрыв было очень сильно слышно, но о причинах пока не говорят", - уточнил источник.
По предварительной информации, погиб один человек, сотрудник шахты.
Другой собеседник добавил, что на этой шахте задерживают выплату зарплаты горнякам.
"Даже на День шахтера не дали зарплату, а деньги на салюты и концерты у них есть", - подчеркнул он.