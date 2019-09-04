В оккупированном Донецке прогремел взрыв: что известно

Иллюстративное фото: LIGA.net

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв на пустыре в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе. Об этом сообщили LIGA.net местные жители в оккупации на правах анонимности.

"Взрыв было очень сильно слышно, но о причинах пока не говорят", - уточнил источник.

По предварительной информации, погиб один человек, сотрудник шахты.

Другой собеседник добавил, что на этой шахте задерживают выплату зарплаты горнякам.

"Даже на День шахтера не дали зарплату, а деньги на салюты и концерты у них есть", - подчеркнул он.