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В оккупированном Донецке прогремел взрыв: что известно

В оккупированном Донецке прогремел взрыв: что известно - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
04.09.2019, 13:14

Собеседники LIGA.net отметили, что слышали мощный взрыв в городе

Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв на пустыре в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе. Об этом сообщили LIGA.net местные жители в оккупации на правах анонимности.

"Взрыв было очень сильно слышно, но о причинах пока не говорят", - уточнил источник.

По предварительной информации, погиб один человек, сотрудник шахты.

Другой собеседник добавил, что на этой шахте задерживают выплату зарплаты горнякам.

"Даже на День шахтера не дали зарплату, а деньги на салюты и концерты у них есть", - подчеркнул он.

  • 27 июня 2019 года сообщалось, что в Донецке наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел.
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шахта взрыв Донецк
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