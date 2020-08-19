Куяльницкий лиман вблизи Одессы стал розовым - фото

Цвет появляется из-за микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника

Куяльницкий лиман под Одессой поменял цвет и стал розовым. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

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Такой цвет появляется из-за микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника. Когда концентрация соли увеличивается, вырабатывается розовый пигмент.

Сейчас Куяльник очень обмелел. Берега лимана от соли стали еще белее. По словам заместителя председателя облсовета Вадима Шкаровского, из-за очень засушливых последних двух лет, Куяльницкий лиман пересыхает.

В областном департаменте экологии и природных ресурсов заявили, что одной из причин высыхания и утраты оздоровительных свойств Куяльницкого лимана – является недостаточное наполнение его пресной водой. Средняя глубина водоема составляет не более 20 см.

СПРАВКА. Куяльницкий лиман известен своими лечебными свойствами.Находится в 8 км от центра Одессы. На берегу Куяльницкого лимана расположен бальнеогрязевой курорт Куяльник , входящий в Одесскую группу курортов.

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Наталия Софиенко

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