Куяльницкий лиман вблизи Одессы стал розовым - фото
Цвет появляется из-за микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника
Куяльницкий лиман под Одессой поменял цвет и стал розовым. Об этом сообщает местное издание 048.ua.
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Такой цвет появляется из-за микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника. Когда концентрация соли увеличивается, вырабатывается розовый пигмент.
Сейчас Куяльник очень обмелел. Берега лимана от соли стали еще белее. По словам заместителя председателя облсовета Вадима Шкаровского, из-за очень засушливых последних двух лет, Куяльницкий лиман пересыхает.
В областном департаменте экологии и природных ресурсов заявили, что одной из причин высыхания и утраты оздоровительных свойств Куяльницкого лимана – является недостаточное наполнение его пресной водой. Средняя глубина водоема составляет не более 20 см.
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