Лето. В Одессе не рекомендуют пока купаться, а в области можно

Морская вода на пляжах Одессы по-прежнему не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщил областной лабораторный центр, передает Думская.
В то же время пробы, отобранные в курортно-рекреационных зонах области, за пределами Одессы, таким требованиям соответствуют.
Специалисты пока не советуют купаться, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период.
Ранее пробы брали 25 и 26 мая на всех контрольных точках в городе. Во всех них были выявлены превышения допустимых показателей.