Лето. В Одессе не рекомендуют пока купаться, а в области можно

Фото: dumskaya.net

Морская вода на пляжах Одессы по-прежнему не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщил областной лабораторный центр, передает Думская.

В то же время пробы, отобранные в курортно-рекреационных зонах области, за пределами Одессы, таким требованиям соответствуют.

Специалисты пока не советуют купаться, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период.

Ранее пробы брали 25 и 26 мая на всех контрольных точках в городе. Во всех них были выявлены превышения допустимых показателей.

18 мая в Минздраве заявили , что разрешат открыть пляжный сезон, поскольку исследования украинских ученых подтвердили, что морская вода и солнечное излучение уничтожают возбудителя коронавирусной болезни COVID-19.