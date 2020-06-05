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Лето. В Одессе не рекомендуют пока купаться, а в области можно

Лето. В Одессе не рекомендуют пока купаться, а в области можно - Фото
Фото: dumskaya.net
05.06.2020, 09:30

Специалисты пока не советуют купаться, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации

Морская вода на пляжах Одессы по-прежнему не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщил областной лабораторный центр, передает Думская.

В то же время пробы, отобранные в курортно-рекреационных зонах области, за пределами Одессы, таким требованиям соответствуют.

Специалисты пока не советуют купаться, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период.

Ранее пробы брали 25 и 26 мая на всех контрольных точках в городе. Во всех них были выявлены превышения допустимых показателей.

  • 18 мая в Минздраве заявили, что разрешат открыть пляжный сезон, поскольку исследования украинских ученых подтвердили, что морская вода и солнечное излучение уничтожают возбудителя коронавирусной болезни COVID-19.
Арина Толина
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