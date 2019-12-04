Линия разграничения. ОБСЕ на дороге зафиксировала боеприпас

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

2 декабря наблюдатели ОБСЕ впервые обнаружили фрагменты боеприпаса на дороге, которую используют для пересечения линии разграничения в районе временно оккупированного Верхнешироковского. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По оценке ОБСЕ, хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты застрял в грунте на дороге местного значения между Верхнешироковском (быв. Октябрь; 85 км к югу от Донецка) и Пищевиком (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

"Этой дорогой ежедневно пользуются гражданские лица для пересечения линии соприкосновения. Находясь там, наблюдатели видели, что машины проезжали мимо этого фрагмента", - уточнили в ОБСЕ.