Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Линия разграничения. ОБСЕ на дороге зафиксировала боеприпас

Линия разграничения. ОБСЕ на дороге зафиксировала боеприпас - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
04.12.2019, 08:52

В ОБСЕ подчеркнули, что дорогой между Верхнешироковском и Пищевиком ежедневно пользуются мирные жители

2 декабря наблюдатели ОБСЕ впервые обнаружили фрагменты боеприпаса на дороге, которую используют для пересечения линии разграничения в районе временно оккупированного Верхнешироковского. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По оценке ОБСЕ, хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты застрял в грунте на дороге местного значения между Верхнешироковском (быв. Октябрь; 85 км к югу от Донецка) и Пищевиком (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

"Этой дорогой ежедневно пользуются гражданские лица для пересечения линии соприкосновения. Находясь там, наблюдатели видели, что машины проезжали мимо этого фрагмента", - уточнили в ОБСЕ.

  • 25 сентября сообщалось, что на полную очистку Донбасса, по данным Минобороны, может потребоваться около $800 млн. В НАТО называют другую сумму - более $1 млрд.
Напишите нам
обсе боеприпас линия разграничения Пищевик Верхнешироковское
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 