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Лисичанск без воды. Зеленскому предложат ввести ВГА

Лисичанск без воды. Зеленскому предложат ввести ВГА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)
26.12.2019, 14:07

В Луганской облгоадминистрации отреагировали на проблемы с водоснабжением в Лисичанске

В связи с тем, что жители Лисичанска остались без водоснабжения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о необходимости ввести в городе ВГА (военно-гражданскую администрацию, - ред.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"100 000 жителей города не могут находиться без воды. Необходимо немедленное подключение. Финансовые вопросы буду держать на личном контроле. В случае повторения ситуации к решению проблемы в Лисичанске присоединятся центральные органы власти. Я поставлю перед президентом вопрос введения в городе военно-гражданской администрации", - подчеркнул Гайдай.

Он сообщил, что есть договоренность с начальником Генштаба Русланом Хомчаком по перерегистрации еще одной воинской части в Лисичанске, что это приведет к ежемесячному пополнению местного бюджета на значительную сумму.

"Поэтому, когда мы получим окончательные расчеты относительно будущих поступлений денег от военных в городской бюджет, совместно с ООО ЛЭО составим дорожную карту ежемесячных платежей", - уточнил Гайдай.

  • 26 декабря сообщалось, что в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семь насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, без централизованного водоснабжения остаются частично жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

 

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