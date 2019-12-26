Лисичанск без воды. Зеленскому предложат ввести ВГА

Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

В связи с тем, что жители Лисичанска остались без водоснабжения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о необходимости ввести в городе ВГА (военно-гражданскую администрацию, - ред.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"100 000 жителей города не могут находиться без воды. Необходимо немедленное подключение. Финансовые вопросы буду держать на личном контроле. В случае повторения ситуации к решению проблемы в Лисичанске присоединятся центральные органы власти. Я поставлю перед президентом вопрос введения в городе военно-гражданской администрации", - подчеркнул Гайдай.

Он сообщил, что есть договоренность с начальником Генштаба Русланом Хомчаком по перерегистрации еще одной воинской части в Лисичанске, что это приведет к ежемесячному пополнению местного бюджета на значительную сумму.

"Поэтому, когда мы получим окончательные расчеты относительно будущих поступлений денег от военных в городской бюджет, совместно с ООО ЛЭО составим дорожную карту ежемесячных платежей", - уточнил Гайдай.