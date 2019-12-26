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На Донбассе без тепла остались более 100 жилых домов

На Донбассе без тепла остались более 100 жилых домов - Фото
Фото: depositphotos.com
26.12.2019, 11:21

Без водоснабжения - около 46 000 человек Лисичанска, Приволья и Новодружеска

В результате отключения Лисичанскводоканала от электроэнергии жители 110 жилых домов (около 5 200 абонентов) Лисичанска остались без теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прекращение теплоснабжения произошло из-за приостановки работы котельной в Лисичанске (в связи с недостаточным количеством воды в системе)

Без тепла - три школы, три детских сада и четыре медучреждения при температуре воздуха +3 градусов на улице. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

По состоянию на сегодня на 07:00, в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семь насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, без централизованного водоснабжения остаются частично Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 000 абонентов).

  • 2 октября в Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня – часть города осталась без водоснабжения.
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вода отопление Лисичанскводоканал
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