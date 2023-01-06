Ломоносова в Днепре больше нет: памятник русскому ученому демонтировали – видео, фото

6 января в Днепре демонтирован памятник русскому ученому и поэту Михаилу Ломоносову. Это показал на видео и фото канал Суспільне Дніпро.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Коммунальщики сняли "Ломоносова" с постамента и отвезли на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".

В 1734—1735 годах Ломоносов некоторое время учился в Киево-Могилянской академии, после чего вместе с другими способными студентами его направили в Санкт-Петербург.

В 2016 году в процессе декоммунизации в Днепре убрали 88 объектов.

В конце декабря 2022 года в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

Также 4 января в городе демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину в виде танка.

Читайте также: Из статуи Екатерины в Одессе сделают арт-объект

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.