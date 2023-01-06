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Ломоносова в Днепре больше нет: памятник русскому ученому демонтировали – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 13:52
Ломоносова в Днепре больше нет: памятник русскому ученому демонтировали – видео, фото - Фото
Фото: Суспільне Дніпро

6 января в Днепре демонтирован памятник русскому ученому и поэту Михаилу Ломоносову. Это показал на видео и фото канал Суспільне Дніпро.

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Коммунальщики сняли "Ломоносова" с постамента и отвезли на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".

В 1734—1735 годах Ломоносов некоторое время учился в Киево-Могилянской академии, после чего вместе с другими способными студентами его направили в Санкт-Петербург.

В 2016 году в процессе декоммунизации в Днепре убрали 88 объектов.

В конце декабря 2022 года в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

Также 4 января в городе демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину в виде танка.

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Євген Пилипенко
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