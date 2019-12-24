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Львов. Чиновники пытались завладеть землей на 25 млн грн - ГБР

Львов. Чиновники пытались завладеть землей на 25 млн грн - ГБР - Фото
Фото: dbr.gov.ua
24.12.2019, 15:59

В ГБР подчеркнули, что земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может ею распоряжаться

Во Львовской области местных чиновников Госгеокадастра подозревают в попытке незаконного отчуждения 26,75 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник, действуя в сговоре с подчиненными и другими лицами, выдал и подписал приказы о предоставлении согласия на раздел земельного участка площадью 26,75 и разработку проектов землеустройства. Ориентировочная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.

Земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может ею распоряжаться.

Следователи ГБР провели обыски и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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чиновники гбр Геокадастр
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