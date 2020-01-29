Львов. На дорогах хотели установить камеры с российским "кодом"

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Служба безопасности Украины предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года объявил тендер на закупку видеокамер на сумму 8 млн грн. Победителем стала местная фирма.

Оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ.

"Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров", - отметили в пресс-службе.

По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. "Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами",- уточнили в СБУ.

В результате принятых СБУ мер тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА тендерные торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.