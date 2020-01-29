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Львов. На дорогах хотели установить камеры с российским "кодом"

Львов. На дорогах хотели установить камеры с российским "кодом" - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
29.01.2020, 06:58

По данным СБУ, система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица

Служба безопасности Украины предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года объявил тендер на закупку видеокамер на сумму 8 млн грн. Победителем стала местная фирма.

Оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ.

"Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров", - отметили в пресс-службе.

По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. "Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами",- уточнили в СБУ.

В результате принятых СБУ мер тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА тендерные торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.

  • 14 декабря сотрудники СБУ раскрыли коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения, завладела базами данных госучреждений, воинских подразделений и предприятий Львовской области.
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Россия сбу дорога камеры наблюдения
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