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Львов не отдаст РФ прах разведчика СССР без позиции СБУ и МИД

Львов не отдаст РФ прах разведчика СССР без позиции СБУ и МИД - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.02.2020, 12:31

По мнению мэра Львова Андрея Садового, "только, когда РФ вернет наших пленных, можно рассматривать этот вопрос"

Вчера Львовский горсовет перенес принятие решения о перезахоронении праха советского разведчика Николая Кузнецова на время получения позиции по этому делу от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии. 

Кузнецов похоронен на территории военного мемориала Холм Славы во Львове. Племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что этот вопрос следует рассматривать в рамках "государственной политики": "Получив от них (МИД и СБУ - ред.) соответствующие письма мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Их ответ будет публичным". 

"Пока наши парни находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. РФ вернет нам наших ребят, которые находятся в плену, тогда будем этот вопрос рассматривать", - резюмировал Садовый. 

  • Николай Кузнецов - советский разведчик, агент НКВД, герой СССР. В 1942 году Кузнецов работал в немецком тылу и в ходе этого убил 11 офицеров Вермахта. Погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района во Львовской области.
  • 8 мая 2016 года в Донецкой области перезахоронили останки бойцов Второй мировой войны.

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