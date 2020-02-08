Львов не отдаст РФ прах разведчика СССР без позиции СБУ и МИД

Вчера Львовский горсовет перенес принятие решения о перезахоронении праха советского разведчика Николая Кузнецова на время получения позиции по этому делу от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба Львовской мэрии.
Кузнецов похоронен на территории военного мемориала Холм Славы во Львове. Племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что этот вопрос следует рассматривать в рамках "государственной политики": "Получив от них (МИД и СБУ - ред.) соответствующие письма мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Их ответ будет публичным".
"Пока наши парни находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. РФ вернет нам наших ребят, которые находятся в плену, тогда будем этот вопрос рассматривать", - резюмировал Садовый.
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