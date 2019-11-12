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Макеевку снова трясет: названа возможная причина толчков

Макеевку снова трясет: названа возможная причина толчков - Фото
В Макеевке (фото - novosti.dn.ua)
12.11.2019, 07:19

Сейчас работы на шахте "Калиновская-восточная" в ОРДЛО, где на глубине 600 метров добывают коксующийся уголь, приостановлены

10 ноября в поселке Объединенный на территории временно оккупированной Макеевки вновь было землетрясение: из-за подземных толчков получил серьезные разрушения жилой дом. Об этом в Facebook рассказал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, о подобных явлениях местные жители неоднократно заявляли в последние годы, месяцы и недели: причину толчков связывают с работой шахты "Калиновская-восточная".

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Лисянский пишет, что шахта относится к опасным по внезапным выбросам угля и газа, причем способ управления кровлей забоя в ней - полное обрушение: когда комбайн вынимает уголь и проходит дальше, позади него порода обрушается.

"Нам сообщили, что с лета 2019 года при выемке угля было несколько случаев критического зависания кровельных пород большой длинны, которые потом все равно обрушивались, что могло привести к динамическим, внезапным разрушениям участков массива пород", - пишет он, объясняя возможную причину подземных толчков.

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шахта землетрясение Макеевка
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