Мэр Белгород-Днестровского нашел у себя в кабинете скрытые камеры видеонаблюдения: фото

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что в его кабинете обнаружили незаконно установленные скрытые камеры видеонаблюдения и медиа-сервер к ним.

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По его словам, оборудование нашли во время установки системы охранной сигнализации – две камеры в кабинете мэра и одну в приемной.

Граждан написал в Facebook, что записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации.

На место происшествия вызвали полицию.

Граждан выдвигался от ОПЗЖ.

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Наталия Медведева

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