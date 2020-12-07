Мэр Белгород-Днестровского нашел у себя в кабинете скрытые камеры видеонаблюдения: фото
07.12.2020, 22:08
Фото: Facebook Виталия Гражана
Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что в его кабинете обнаружили незаконно установленные скрытые камеры видеонаблюдения и медиа-сервер к ним.
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По его словам, оборудование нашли во время установки системы охранной сигнализации – две камеры в кабинете мэра и одну в приемной.
Граждан написал в Facebook, что записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации.
На место происшествия вызвали полицию.
Граждан выдвигался от ОПЗЖ.
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