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Мэрия Харькова готова эвакуировать людей из районов города, которые обстреливает армия РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 06:35
Мэрия Харькова готова эвакуировать людей из районов города, которые обстреливает армия РФ - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Мэрия Харькова готова эвакуировать и расселить жителей районов, которые находятся под постоянными обстрелами армии России. Об этом в обращении заявил мэр города Игорь Терехов.

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Он обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянным обстрелом армии РФ.

"Да, нелегко. Но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас – примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях для жизни", – сказал Терехов.

В горсовете отметили, что всех желающих перевезут в более безопасные районы. Чтобы сделать это, им необходимо написать о своем желании в мессенджере Facebook на официальную страницу горсовета Харькова, после этого с ними уточнят все детали.

Мэр добавил, что враг продолжает жестоко обстреливать жилые районы Харькова, за прошедшие сутки уничтожено два рынка. Он призвал горожан не покидать убежища без крайней необходимости.

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Марк Сировой
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Пятихатки эвакуация Харьков обстрелы салтовка игорь терехов
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