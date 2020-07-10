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Минздрав рекомендовал закрыть некоторые пляжи в Одессе, Киеве и четырех областях

10.07.2020, 15:54
Минздрав рекомендовал закрыть некоторые пляжи в Одессе, Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Качество воды на пляжах Аркадия, Дельфин, 13 и 16 станции Большого Фонтана в Одессе не соответствует требованиям Минздрава

Минздрав рекомендовал установить таблички о запрете купания на некоторых пляжах Киева, Одессы, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

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Причина такого решения МОЗ – несоответствие качества воды на пляжах установленным стандартам. Помимо запрета купания, также рекомендуется взять пробы воды для повторного анализа.

Список пляжей, где рекомендовал запретить купание:

1. Киев – Пуща-Водица, Вербный, Пуща-Водица (5-7 линия) на речке Горенка;

2. Одесса - Аркадия, Дельфин, 13 и 16 станции Большого Фонтана;

3. Херсонская область – пляж Новой Каховки;

4. Николаевская - Чайка, Прибой и Стрелка в Николаеве, пляж в Первомайске;

5. Запорожская – пляжи Центральный - левая сторона и Правый берег в Запорожье, городской пляж и пляж Солнечный в Энергодаре;

6. Донецкая - городской пляж в районе гостиницы "Турист" в Мариуполе, общественный пляжа в Ялте.

Ознакомиться с результатами анализов качества воды на 178 пляжах Украины можно по ссылке.

  • Вчера сообщалось, что на 12 пляжах Киева нашли кишечную палочку.

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Марк Сировой
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