Минздрав рекомендовал закрыть некоторые пляжи в Одессе, Киеве и четырех областях
Качество воды на пляжах Аркадия, Дельфин, 13 и 16 станции Большого Фонтана в Одессе не соответствует требованиям Минздрава
Минздрав рекомендовал установить таблички о запрете купания на некоторых пляжах Киева, Одессы, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
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Причина такого решения МОЗ – несоответствие качества воды на пляжах установленным стандартам. Помимо запрета купания, также рекомендуется взять пробы воды для повторного анализа.
Список пляжей, где рекомендовал запретить купание:
1. Киев – Пуща-Водица, Вербный, Пуща-Водица (5-7 линия) на речке Горенка;
2. Одесса - Аркадия, Дельфин, 13 и 16 станции Большого Фонтана;
3. Херсонская область – пляж Новой Каховки;
4. Николаевская - Чайка, Прибой и Стрелка в Николаеве, пляж в Первомайске;
5. Запорожская – пляжи Центральный - левая сторона и Правый берег в Запорожье, городской пляж и пляж Солнечный в Энергодаре;
6. Донецкая - городской пляж в районе гостиницы "Турист" в Мариуполе, общественный пляжа в Ялте.
Ознакомиться с результатами анализов качества воды на 178 пляжах Украины можно по ссылке.
- Вчера сообщалось, что на 12 пляжах Киева нашли кишечную палочку.
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