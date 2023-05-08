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Мороз и снег. В Карпатах в мае настоящая зима – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 15:05
Мороз и снег. В Карпатах в мае настоящая зима – фото - Фото
Снег в Карпатах (Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост)

В Карпатах 8 мая фиксируют существенное ухудшение погодных условий: там настоящая зима. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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В понедельник температура воздуха на горе Поп Иван снизилась до четырех градусов мороза. Также там выпало до 5 см снега.

"По состоянию на 09:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, туман, ветер северо-восточный, 8 м/с", – отметили спасатели.

Специалисты советуют туристам воздержаться от походов на высокогорье.

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Олег Васьків
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Поп Иван погода снег мороз Карпаты
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