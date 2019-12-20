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Мост в Станице. Чиновники хотели присвоить 10 млн грн

Мост в Станице. Чиновники хотели присвоить 10 млн грн - Фото
Строительство моста в Станице Луганской (фото - lug.gp.gov.ua)
20.12.2019, 11:01

Правоохранители провели несколько обысков по месту нахождения фигурантов заказчика и подрядных организаций

Прокуратура Луганской области заявила о возможных фактах злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники провели ряд обысков по месту нахождения фигурантов заказчика и подрядных организаций, изъяли документы о проведении капитального строительства моста.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации якобы договорились со служебными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.

"Следствие считает, что коммерческая структура с привлечением субподрядной организации провела работы по капитальному ремонту моста через реку Северский Донец, объемы и стоимость которых значительно завышены. Предварительно установлено, что злоумышленники хотели присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжается.

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прокуратура станица луганская мост хищения
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