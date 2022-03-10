МВД: Под Броварами уничтожено три российских танка, захвачено еще семь – видео

Украинские войска уничтожили три российских танка и захватили еще семь в бою возле села Мокрец Киевской области. Об этом сообщил в Telegram советник Главы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, были уничтожены три российских танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор" и два бронетранспортера МТЛБ.

Также как трофеи захвачены семь танков Т-72 и одна боевая разведывательная машина.

Бой был неподалеку села Мокрец. Оно находится в Броварском районе Киевской области, в 40 км от Броваров и примерно в 70 км от центра столицы.

Марк Сировой

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