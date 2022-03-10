"Будем кошмарить". Бой в направлении Броваров закончился разгромом врага — Залужный

Бой в направлении Броваров вчера завершился полным разгромом подразделения российских войск. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

"Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем кошмарить противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью. Все будет Украина", – отметил он.

К сообщению Залужный приложил видео бойцов ВСУ с разгромленной под Броварами техникой оккупантов:

По данным ГУР МО, в Броварском районе Киевской области во время ведения боевых действий был ликвидирован командир полка А.Захаров. Значительные потери в личном составе и технике понесла батальонно-тактическая группа шестого танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

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Валерия Кондратова

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