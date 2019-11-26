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На автодороге Киев-Одесса в ДТП попали 10 машин и автобус: фото

На автодороге Киев-Одесса в ДТП попали 10 машин и автобус: фото - Фото
Фото: ck.dsns.gov.ua
26.11.2019, 09:51

В результате аварии травмы получили три человека

Сегодня в 06:54 в Уманском районе на 225 км автодороги Киев - Одесса в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ДТП попали пять грузовых, пять легковых автомобилей и один рейсовый автобус сообщением Варшава – Херсон, в котором находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В результате аварии травмы получили три человека из легковых и грузовых автомобилей.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

  • 4 ноября в Киеве на Кольцевой произошла авария, жертвами которой стали три человека.
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