На Буковине пограничник ударил ножом своего начальника - ГБР

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В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"Досудебныое расследование установило, что в ответ на замечание своего начальника, военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара потерпевшему повредил селезенку", - отметили в пресс-службе.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Черновицкого гарнизона Западного региона.

Квалификация: причинение тяжких телесных повреждений начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса).

Санкция статьи в случае доказательства вины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.