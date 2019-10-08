Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Буковине пограничник ударил ножом своего начальника - ГБР

На Буковине пограничник ударил ножом своего начальника - ГБР - Фото
Фото: dbr.gov.ua
08.10.2019, 11:11

По данным Госбюро расследований, потерпевший получил ранение селезенки

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

 "Досудебныое расследование установило, что в ответ на замечание своего начальника, военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара потерпевшему повредил селезенку", - отметили в пресс-службе.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

Процессуальное руководство осуществляла военная прокуратура Черновицкого гарнизона Западного региона.

Квалификация: причинение тяжких телесных повреждений начальнику в связи с исполнением им обязанностей по военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 405 Уголовного кодекса).

Санкция статьи в случае доказательства вины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

  • 19 августа в Харькове на станции метро имени Масельского на сотрудника полиции напал мужчина.
Напишите нам
нападение буковина гбр пограничник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 