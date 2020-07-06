На Донбассе обесточена шахта: под землей остались горняки
По данным главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности
Сегодня утром произошло обесточивание шахты Котляревская ГП Селидовуголь в Новогродовке Донецкой области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
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"В результате короткого замыкания обесточена шахта Котляревская. В шахте остались люди. Остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины", - отметил Волынец.
Он уточнил, что сейчас пытается выяснить точное количество горняков.
"Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности. Вместо двух независимых кабельных вводов - шахту системно держат только на одном", - добавил Волынец.
Позже он сообщил, что угрозы жизни шахтеров уже нет, их начали поднимать на поверхность.
- 15 июня в Торецке Донецкой области на шахте Центральная госпредприятия Торецкуголь произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы. Тело одного шахтера нашли сегодня ночью.
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