На Донбассе обесточена шахта: под землей остались горняки

По данным главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности

Сегодня утром произошло обесточивание шахты Котляревская ГП Селидовуголь в Новогродовке Донецкой области. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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"В результате короткого замыкания обесточена шахта Котляревская. В шахте остались люди. Остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины", - отметил Волынец.

Он уточнил, что сейчас пытается выяснить точное количество горняков.

"Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности. Вместо двух независимых кабельных вводов - шахту системно держат только на одном", - добавил Волынец.

Позже он сообщил, что угрозы жизни шахтеров уже нет, их начали поднимать на поверхность.

Торецке Донецкой области на шахте Центральная госпредприятия Торецкуголь произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы. Тело одного шахтера нашли сегодня ночью. 15 июня в

Арина Толина

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