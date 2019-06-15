В Донецкой области – авария на шахте: один человек погиб

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В Торецке Донецкой области на шахте Центральная госпредприятия Торецкуголь произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы. Тело одного шахтера нашли сегодня ночью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла 14 июня около 20:50 на горизонте 1146 м на участке №42. Там находились два шахтера, один из них смог спастись самостоятельно. Тело второго шахтера 1983 года рождения нашли в 3:15.

Всего на шахте работало 119 шахтеров. Сейчас там работа приостановлена.

12 июня в Покровске Донецкой области в шахтоуправлении Покровское в результате несчастного случая погибли горнорабочий очистного забоя и машинист подземных установок. В прокуратуре сообщили, что расследуют происшествие как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.