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13.06.2019, 21:57

Гибель двух шахтеров: прокуратура назвала причину и подробности

Гибель двух шахтеров: прокуратура назвала причину и подробности - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Досудебное расследование проводят по факту нарушений правил безопасности

Обстоятельства, которые привели к гибели двух шахтеров на территории частного акционерного общества шахтоуправление Покровское, расследуются как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры.

Следователи установили, что 12 июня, примерно в 14:20, 36-летнего горняка прижало к стене дизелевозом. В результате, шахтер получил открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка и открытый перелом костей таза, он умер на месте.

Сообщается, что в тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк попал под конвейерную дробилку во время работы на штреке. Полученные им многочисленные травмы оказались смертельными.

Досудебное расследование продолжается.

Сегодня сообщалось, что 12 июня в Покровске Донецкой области в шахтоуправлении Покровское в результате несчастного случая погибли горнорабочий очистного забоя и машинист подземных установок.

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Теги: Покровск, шахта, шахтеры
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