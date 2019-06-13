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13.06.2019, 19:06

В шахте Покровска погибли два человека

В шахте Покровска погибли два человека - Фото
Фото: pokrovskoe.com.ua

Погибли горнорабочий и машинист подземных установок

12 июня в городе Покровск Донецкой области в шахтоуправлении "Покровское" в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщается на официальном сайте шахноуправления.

Отмечается, что обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.

Ночью 29 мая на шахте "Лесная №6" предприятия Львовуголь произошло обрушение породы: под завалом оказались двое горняков, они погибли. Трагедия произошла в селе Силець Сокальского района Львовской области - это в 10 км южнее Червонограда.

10 июня шахтеры госпредприятия Львовуголь в знак протеста против невыплаты задолженности по зарплате перекрывали трассу международного значения Львов - Рава-Русская.

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Теги: Покровск, шахта, покровская
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