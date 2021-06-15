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На границе Украины и Румынии появились два новых острова – фото со спутника

15.06.2021, 14:53
На границе Украины и Румынии появились два новых острова – фото со спутника - Фото
Новые острова на Дунае, граница Украины и Румынии (фото - пресс-служба Госгидрографии)

На реке Дунай, на границе Украины и Румынии, появились два новых острова. Об этом сообщает пресс-служба Госгидрографии.

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Как сообщается, острова обнаружили в районе 76-78 км устья реки Дунай. Их удалось заметить после анализа материалов гидрграфических работ, наблюдений на местности и космической съемке украинского участка Дуная. 

Острова находятся со стороны Румынии по отношению к навигационному участку Дуная, пишут в Госгидрографии. По этому же участку реки проходит госграница Румынии и Украины.

Специалисты предполагают, что острова появились из-за естественных русловых процессов, которые существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная.

Об образовании новых островов сообщили румынским пограничникам. Также информацию предоставили украинско-румынской комиссии – для ее учета при подготовке проектов о демаркации границ стран.

  • В начале 2000-х у Украины был спор с Румынией из-за украинского острова Змеиный в Черном море, статус которого имеет значение при определении континентального шельфа и исключительной экономической зоны прибрежных стран.
  • Бухарест пытался доказать, что Змеиный является скалой, однако Суд ООН в 2009 году решил, что это – остров, как настаивала Украина.

Смотрите также: Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео

 

Марк Сировой
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граница дунай Румыния остров
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