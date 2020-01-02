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На границе задержали авто на номерах с советской символикой: фото

На границе задержали авто на номерах с советской символикой: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
02.01.2020, 15:45

На автомобиле также были наклейки с символикой СССР

На границе с Молдовой пограничники задержали автомобиль с фейковыми номерами и наклеенной символикой СССР. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники установили, что номерные знаки авто 1990 года самодельные, а на проверку был предоставлен техпаспорт неустановленного образца. Также на кузове авто была наклеена советская символика. 

Авто мужчины изъято и передано сотрудникам Нацполиции. А самому водителю сообщили о совершении преступления по факту подделки документов и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

  • 8 мая 2015 года с сайта Adidas убрали одежду с советской символикой, которая возмутила украинский Институт нацпамяти. 
  • Тогда же Литва обвинила Adidas в "империалистической ностальгии" по СССР.
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госпогранслужба Молдова символика ссср
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