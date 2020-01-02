На границе задержали авто на номерах с советской символикой: фото

Фото: пресс-служба ГПСУ

На границе с Молдовой пограничники задержали автомобиль с фейковыми номерами и наклеенной символикой СССР. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники установили, что номерные знаки авто 1990 года самодельные, а на проверку был предоставлен техпаспорт неустановленного образца. Также на кузове авто была наклеена советская символика.

Авто мужчины изъято и передано сотрудникам Нацполиции. А самому водителю сообщили о совершении преступления по факту подделки документов и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.