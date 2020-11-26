На пляже Одессы поймали удава – фото

В Одессе на пляже Ланжерон поймали удава. Об этом сообщает Думская.

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Отмечается, что змею обнаружили любители купания в холодной воде у спуска в воду. Сейчас ее забрали сотрудники дельфинария, расположенного на набережной.

"Это обыкновенный удав, причем весьма небольшого размера. Никакой угрозы он не представляет", – сказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Точно неизвестно, как удав появился на пляже. Беляков предполагает, что он мог сбежать от хозяина, ведь в городе "полно аквариумистов, которые держат змей в домашних условиях".

Директор зоопарка также предположил, что удав недолго пробыл на улице, так как в противном случае умер бы из-за холода.

"Сейчас удаву на улице очень холодно, он может погибнуть от переохлаждения. Он холоднокровный и поэтому очень быстро замерзает. Для его содержания нужны специальные условия", – сказал он.

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Марк Сировой

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