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На Прикарпатье из-за подъема воды в реке застряли туристы с детьми

На Прикарпатье из-за подъема воды в реке застряли туристы с детьми - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС
15.06.2020, 12:19

В селе Манява Богородчанского района из-за внезапного повышения уровня воды в речке застряли туристы

Вечером 14 июня в Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за внезапного повышения уровня воды в реке Манявка застряли две туристические группы, которые возвращались с местного водопада. В составе обеих групп были дети, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Спасатели на снегоболотоходе "Богун" прибыли к притоку реки Манявка, ориентировочно в километре от места нахождения группы туристов из 10 человек (в том числе трое детей), находящихся в одном автомобиле.

Выяснилось, что еще 12 туристов, в том числе трое детей, на четырех квадроциклах находятся неподалеку.

"15 июня в 06:12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водную преграду группу туристов из 10 человек, в том числе трех детей. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В 09:50 вторую туристическую группу из 12 человек из них трое детей удалось спасти.  Спасатели осуществляли переправу через первый приток реки с помощью спасательных веревок.

Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются.

Наталия Софиенко
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