В Карпатах спасли группу потерявшихся в горах туристов

Карпаты, горы (иллюстративное фото - depositphotos.com)

В Карпатах спасли туристов, которые заблудились во время похода по маршруту к горе Петрос (высота 2020 м). Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Туристы потерялись вчера. В группу входили четверо киевлян 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения, а также руководитель группы из Тернопольской области.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 04:35 утра поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

Читайте также: В Украину идет циклон Юлия: штормовой ветер, дождь, снег - погода

В 05:10 утра на связь вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от туристов - и движется в сторону села Богдан Раховского района.

Поиски возобновили около 06:00 утра, группу туристов нашли к полудню.

По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (третий уровень).

Читайте также: Новый Год в горах. В Карпатах спасли 12 туристов