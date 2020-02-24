Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Карпатах спасли группу потерявшихся в горах туристов

В Карпатах спасли группу потерявшихся в горах туристов - Фото
Карпаты, горы (иллюстративное фото - depositphotos.com)
24.02.2020, 13:49

К поискам потерявшихся у горы Петрос туристов привлекли 29 спасателей и шесть единиц техники

В Карпатах спасли туристов, которые заблудились во время похода по маршруту к горе Петрос (высота 2020 м). Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Туристы потерялись вчера. В группу входили четверо киевлян 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения, а также руководитель группы из Тернопольской области.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 04:35 утра поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

Читайте также: В Украину идет циклон Юлия: штормовой ветер, дождь, снег - погода

В 05:10 утра на связь вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от туристов - и движется в сторону села Богдан Раховского района.

Поиски возобновили около 06:00 утра, группу туристов нашли к полудню.

  • По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается  снеголавинная опасность (третий уровень).

Читайте также: Новый Год в горах. В Карпатах спасли 12 туристов

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
ГСЧС туристы Карпаты горы потерялись петрос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 