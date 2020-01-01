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Новый Год в горах. В Карпатах спасли 11 туристов

Новый Год в горах. В Карпатах спасли 11 туристов - Фото
Карпаты (фото - pixabay.com)
01.01.2020, 12:57

Шестеро лыжников получили травмы, еще пятеро туристов заблудились

31 декабря в горах во Львовской области спасатели помогли 11 туристам. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Шестеро лыжников травмировались на горе Высокий Верх. Их доставили к подножию и оказали медицинскую помощь.

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Еще пятеро туристов заблудились в темное время суток на горе Секул. Их искали шестеро спасателей с помощью снегохода и двух полноприводных спасательных автомобилей Mitsubishi. Туристы не нуждались в медпомощи, когда их нашли.

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Карпаты львовская область турист спасатель горы
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