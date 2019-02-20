Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 16:41

Лыжник снял, как пытался оторваться от лавины в Швейцарии: видео

Лыжник снял, как пытался оторваться от лавины в Швейцарии: видео - Фото
Фото: twitter.com/LaureLugon

Поисковая операция после схода лавины продолжалась всю ночь

Реклама
Реклама

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии 19 февраля сошла лавина. Один из лыжников снимал свой спуск - на видео попала преследующая его лавина.

В Twitter кантональной полиции Вале сообщили, что в ночь на 20 декабря в больнице в результате полученных травм скончался 34-летний сотрудник французского лыжного патруля, который 19 февраля попал под лавину на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет", - отметили в полиции.

Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла 19 февраля в 14:15. Это произошло на горнолыжном склоне Кандагар. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество было неизвестно. Поздно вечером спасатели достали из-под снега четырех лыжников, один был в тяжелом состоянии. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Швейцария, лавина, лыжники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 