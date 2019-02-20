Лыжник снял, как пытался оторваться от лавины в Швейцарии: видео

Фото: twitter.com/LaureLugon

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии 19 февраля сошла лавина. Один из лыжников снимал свой спуск - на видео попала преследующая его лавина.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontana pic.twitter.com/y8V5oYZR7G Реклама 19 февраля 2019 г.

В Twitter кантональной полиции Вале сообщили, что в ночь на 20 декабря в больнице в результате полученных травм скончался 34-летний сотрудник французского лыжного патруля, который 19 февраля попал под лавину на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет", - отметили в полиции.

Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла 19 февраля в 14:15. Это произошло на горнолыжном склоне Кандагар. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество было неизвестно. Поздно вечером спасатели достали из-под снега четырех лыжников, один был в тяжелом состоянии.