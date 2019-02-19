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19.02.2019, 19:26

В Швейцарии сошла лавина, пропали 12 лыжников

В Швейцарии сошла лавина, пропали 12 лыжников - Фото
Фото: twitter.com/LaureLugon

Лавина сошла на горнолыжном склоне Кандагар

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В Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана сошла лавина. Под снегом, возможно, оказались до 12 лыжников. Об этом сообщает Blick.

В полиции кантона Вале информируют, что лавина сошла в 14:15. Оператор горнолыжного подъемника говорит, что это произошло на горнолыжном склоне Кандагар.

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По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество неизвестно. Один из спасателей заявил, что число жертв может составлять "от 15 до 0".

Пропавших пытаются найти два вертолета и многожество спасательных команд, в том числе военные.

26 января при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте Брезовица погиб заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци. 

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Теги: лавина, Швейцария, лыжники, Альпы
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