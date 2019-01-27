Замминистра Косово погиб при сходе лавины в горах: фото, видео

Вчера, 26 января, при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте Брезовица погиб заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци. Об этом сообщает Кosovapress.

Он катался на лыжах в 60 километрах от Приштины, столицы частично признанного государства на Балканах, когда его накрыла лавина. Он катался не один, однако ему спастись не удалось.

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Даци без признаков жизни нашли спасатели. Его тело отправят в Приштину.

В связи с его смертью власти решили закрыть горнолыжный центр в Брезовице на 2-3 дня. Там будут проводить необходимые следственные действия и с целью безопасности.

Фото: kosovapress.com

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