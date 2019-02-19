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19.02.2019, 22:21

Лавина в Швейцарии: из-под снега достали четверых, ищут других

Лавина в Швейцарии: из-под снега достали четверых, ищут других - Фото
Фото: twitter.com/LaureLugon

Пострадавших ищут задействовано восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей

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Спасатели достали из-под снега четырех лыжников, которых сегодня накрыла лавина на швейцарском горнолыжном курорте Кранс-Монтана, поиск других пострадавших продолжается. Об этом сообщает Reuters.

Трое из спасенных получили легкие травмы, а состояние четвертого - тяжелое.

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Глава кантональной полиции Вале Кристиан Вароне сказал, что, по словам очевидцев, под снегом может находиться больше людей, поэтому власти продолжают активные поиски с привлечением значительных средств.

Официальные лица заявили, что подтверждений гибели людей не было, добавив, что в чрезвычайной операции было задействовано восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.

Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла сегодня в 14:15. Это произошло на горнолыжном склоне Кандагар. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество неизвестно.

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Теги: Швейцария, Альпы, лавина, лыжники
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