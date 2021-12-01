На западе Украины построят новый пункт пропуска: карта

На Закарпатье на границе с Румынией построят новый контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

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По словам и.о. главы Закарпатской ОГА Петра Добромильского, КПП построят в Тячевском районе.

Как отмечается, для строительства круглосуточного КПП "Белая Церковь – Сигету Мармацией" уже утвержден проект землеустройства и выделен земельный участок площадью около 12 га – за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Здесь планируется построить четыре полосы для грузовых автомобилей, шесть – для легковых, две – для автобусов и две полосы для пешеходов.

Будущий КПП "Белая Церковь – Сигету Мармацией" призван разгрузить международный автомобильный пункт пропуска "Дяково" – пока единственный пункт пропуска для грузового сообщения без ограничения веса с Румынией в Закарпатской области.

В июле 2021 года Молдова на год перекрыла трассу М1, соединяющую Румынию и Украину.

Наталия Медведева

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