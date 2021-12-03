На западные области надвигается метель. Возможны проблемы с транспортом

Сегодня, 3 декабря, в западных областях Украины ожидаются снег и метели, возможны проблемы с транспортом. Об этом сообщают пресс-центры Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Укгидрометцентра.

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По прогнозу синоптиков, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются значительный снег, налипание мокрого снега, метели и гололед. Объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификации УГМЦ, это значит, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры, окружающий среды.

В Карпатах ожидается сильный снег. Объявлен второй уровень опасности (оранжевый), он присваивается при опасной погоде.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде могут быть нарушения движения транспорта на дорогах и улицах, местами в Карпатах транспорт может и вовсе остановиться.

23 ноября в Киеве прошел первый снег, город стоял в пробках.

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Марк Сировой

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